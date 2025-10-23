Un ipnotico viaggio tra trance cosmica e riflessione dal sapore amaro, condito da psichedelia, stoner rock e rumorismi: questo è "Dead Dinosaurs Echoes", il disco appena pubblicato dai cagliaritani Basaltic Plateau, che verrà presentato al pubblico cagliaritano al Cousinà Late Show dalle 21:30 di sabato 25, in una serata organizzata dal locale e da Bohemien Eventi.

La band

I Basaltic Plateau indicano le loro origini in un fortuito incontro in spiaggia tra gli attuali tre membri, Roberto Loscerbo, Marco Serra e Maurizio Cau, che gli fornisce l'idea di creare un progetto evocativo delle dune e della natura selvaggia. Mentre il batterista Loscerbo viene dalla scena bolognese, il bassista Serra e il chitarrista-tastierista Cau militavano già negli anni Duemila nei Le Mal Noir, ritrovandosi e unendo le forze con il nuovo arrivato in un terzetto strumentale.

L'esordio

Colonne sonore per paesaggi desertici e onirici, privi di voce umana, si districano tra il sogno e l'incubo in sezioni ritmiche possenti e melodie astrali, andando a riflettere senza l'uso di parole su temi come il rapporto tra l'uomo e la natura, la guerra e l'avidità. Il disco è stato pubblicato lo scorso 17 ottobre, per l'etichetta stoner sarda Electric Valley Records.

