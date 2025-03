Ci sono voci che non appartengono solo ad un artista, ma ad intere generazioni. Quella di Fausto Leali è una di queste. Il suo timbro graffiante ha attraversato decenni di musica italiana, dando vita a canzoni che hanno segnato la memoria collettiva. Le sue interpretazioni, intense e autentiche, hanno raccontato amori, speranze e malinconie, diventando colonne sonore di molte vite.

Stasera alle 19, l’Auditorium del Conservatorio di Cagliari si trasformerà in un ponte ideale tra passato e presente, un palcoscenico dove la musica diventerà filo conduttore dei ricordi. Sarà proprio Leali, accompagnato dalla sua band, a guidare il pubblico in questo viaggio musicale nell’ambito della rassegna Sull’onda dei ricordi.

L’evento è ideato e diretto da Lucio Tunis, musicista e direttore artistico dell’Associazione di Volontariato A.R.P.A., che da oltre vent’anni si dedica con passione all’organizzazione di serate musicali rivolte in particolare alla terza età e alle persone diversamente abili. Un’iniziativa che non è solo spettacolo, ma un atto d’amore verso chi, attraverso la musica, ritrova frammenti della propria storia, emozioni sopite, momenti di un tempo che continua a vivere nei cuori.

Fausto Leali offrirà una performance che ripercorrerà i brani che lo hanno consacrato come uno dei più amati interpreti della canzone italiana. Con il suo timbro profondo, il “negro bianco” della musica leggera italiana ha dato voce a successi senza tempo come A chi, struggente ballata che nel 1967 scalò le classifiche internazionali, Deborah, resa immortale al Festival di Sanremo del 1968, e la sanremese Ti lascerò, con cui conquistò la vittoria nel 1989 in duetto con Anna Oxa. Ogni canzone sarà una finestra aperta sulle memorie di chi ha visto quelle melodie intrecciarsi con momenti e ricordi della propria vita.

Accanto a Leali, la serata vedrà esibirsi anche talentuosi artisti locali: Gabriella Cambarau accompagnata al pianoforte da Tomaso Deiana, Veronica Mereu, Antonio Lai, Daniela Atza, Giusy Pischedda e Giancarlo Rocca. Un’occasione per celebrare la musica non solo come arte, ma come veicolo di emozioni condivise tra generazioni diverse.

Finanziata dalla Regione Sardegna, la rassegna ha già portato sul palco del Conservatorio grandi nomi della musica italiana, da Nicola Di Bari a Bobby Solo, dai Cugini di Campagna a Orietta Berti. Ognuno di loro, con la propria voce e il proprio repertorio, ha saputo regalare non solo intrattenimento, ma anche un conforto profondo a chi, tra solitudine e ricordi, ritrova nella musica un rifugio e una compagnia sincera.

© Riproduzione riservata