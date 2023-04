Dopo 15 anni torna a Cagliari l’Andrea Chérnier di Umberto Giordano.

Sarà il musicologo Vincenzo Borghetti a presentarla in occasione di un incontro con il pubblico in programma per venerdì 14 aprile, alle 17, nel foyer di platea. L'opera, affresco d'ambiente storico, sullo sfondo della rivoluzione francese, andrà in scena, invece, dal 21 al 30 aprile.

L'ultima edizione nel capoluogo sardo risale al 2008. L'ingresso alla presentazione è libero. Andrea Chénier verrà replicata: sabato 22 aprile alle 19, domenica 23 alle 17, mercoledì 26 alle 20.30, giovedì 27 alle 19, venerdì 28 alle 20.30, sabato 29 alle 17, domenica 30 alle 17.

