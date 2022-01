Tragedia sulle piste da sci di Rosières, località montana nel Sud-Est della Francia, dove ha perso la vita l’attore Gaspard Ulliel.

Il 37enne francese è rimasto ferito a seguito di una caduta: come ha riferito la stampa locale era già privo di sensi quando i soccorritori sono arrivati ​​sul posto, e per lui non c’è stato nulla da fare.

Nato da una famiglia di stilisti, Ulliel ha iniziato la sua carriera nelle serie televisive, per poi esordire al cinema in “Alias”, nel 1999.

La consacrazione arriva nel 2005 con la vittoria del premio César come migliore promessa maschile per “Una lunga domenica di passioni” di Jean-Pierre Jeunet, dove recita a fianco di Audrey Tautou.

Tra i suoi ruoli più celebri, quelli di Hannibal Lecter nel film del 2007 “Hannibal Lecter – Le origini del male”. Recentemente ha interpretato anche lo stilista Yves Saint-Laurent nel film “Saint Laurent” di Bertrand Bonello (2014), per il quale ha ottenuto un’altra nomination ai Cèsar.

Tra i suoi ultimi lavori, "È solo la fine del mondo” di Xavier Dolan (2016), “Eva” di Benoît Jacquot (2018) e “Sybil” di Justine Triet (2019).

È anche tra i volti della serie “Marvel Moon Knight”, attesa per quest’anno.

Testimonial del profumo maschile Bleu de Chanel, è stato diretto da Martin Scorsese nello spot della campagna.

Fra i suoi legami più celebri quelli con Cécile Cassel (dal 2005 al 2007) e Charlotte Casiraghi (nel 2007).

Nel 2016 ha avuto un figlio dalla modella Gaëlle Pietri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata