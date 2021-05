Disavventura per Juliana Moreira.

La modella brasiliana e moglie dell’inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa ha raccontato su Instagram di essere stata vittima di un furto a Milano.

Stava lavorando a un servizio fotografico quando, tornando verso la macchina, ha scoperto che i ladri le avevano frantumato i finestrini e portato via una borsa e uno zaino.

“Mi hanno spaccato il vetro della macchina in tre secondi – ha spiegato -: Vorrei dire a quel cog***ne che mi ha preso la borsa della palestra, compresi i documenti, che questi ultimi mi servono perché c’è il permesso di soggiorno. Mi lasci in zona le cose essenziali, come la patente. I soldini puoi prenderli, tanto li spenderai in medicine. Giuro che non ti metto le mani addosso anche se vorrei farlo moltissimo”.

L’epilogo della vicenda alla fine non è stato così infelice, almeno i documenti sono stati recuperati: “Grazie ad Alyssa e Alvin”, ha detto la modella sempre sui social sorridendo sotto la mascherina: “Le brave persone ci sono”.

