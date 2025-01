Bruno Barbieri riparte dalla Sardegna con 4 Hotel, trasmissione chiamata a giudicare l'accoglienza e l'ospitalità made in Italy.

Le nuove sfide, in onda per la prima volta in chiaro, su Tv8, dal 13 gennaio ogni lunedì alle 21.30, vedranno al centro l’Isola con due episodi speciali, a Cagliari e sulla costa meridionale.

Come sempre, albergatori pronti a sfidarsi proponendo le proprie idee e formule capaci di conquistare e abbinare la tradizione più riconoscibile con le nuove frontiere dell'hôtellerie, la promozione del territorio con il confort per la clientela.

Nelle puntate successive Barbieri andrà alla ricerca delle nuove idee del settore in altre destinazioni come Genova, la zona del Lago di Bolsena (in provincia di Viterbo), la Riviera del Brenta (poco lontano da Venezia), Napoli, Valdobbiadene (dalle parti di Treviso, nella zona delle colline dell'Unesco) e Trentino.

Otto in totale i nuovi episodi in cui gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità.

Immutato il meccanismo di successo che ha reso lo show un cult: colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall'esigente e severo esperto, trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi e a colazione, dopo il check-out, si giudicano l'un l'altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Vota anche Bruno, che alla fine di ciascun episodio può confermare o rivoluzionare il verdetto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata