I paparazzi non danno tregua a Bruce Willis, l’attore di Die Hard e Sesto senso che, dalla scorsa primavera, è affetto da afasia e demenza frontotemporale. E la moglie Emma non ci sta: «Ora basta. Ha bisogno del suo spazio», dice in alcuni video caricati sul suo profilo Instagram.

Dopo il ritiro di Bruce dai set cinematografici, dato dal peggioramento costante delle sue condizioni di salute, le copertine dei tabloid non hanno comunque smesso di pubblicare scatti che raccontano al mondo la sua vita e la sua quotidianità. Gli ultimi, quelli sulle pagine del britannico Daily Mail, lo mostrano in un momento con gli amici, al parco, mentre sorseggia un caffè in compagnia. «Se sei una persona che – come me – si prende cura di un uomo affetto da demenza, sai quanto può essere difficile e stressante portarlo nel mondo e muoversi in sicurezza anche solo per prendere un caffè». Così la modella inglese ha chiesto espressamente di lasciare in pace il marito.

«I titoli dei giornali non vogliono darci tregua. Ma in un periodo come questo, dove si parla tanto di sensibilizzazione, credo che ci sia ancora tanto da fare. L’educazione non è bastata, bisogna perseverare», continua Heming, per poi rivolgersi direttamente ai fotografi e ai videomaker che seguono da tempo la sua famiglia. «So che volete a tutti i costi ottenere degli scoop su Bruce ma vi chiedo di tenere il vostro spazio. Forse è il caso che facciate un passo indietro, rispettando gli spazi degli altri. Smettetela di urlare a mio marito, chiedendogli come sta o altro. Non fatelo, ok? Lasciatelo in pace».

(Unioneonline/v.f.)

