Anche Brad Pitt ha sofferto di solitudine e depressione.

Lo ha confessato la star di Hollywood, 58 anni, in un’intervista a GQ, raccontando di un lungo periodo di problemi di salute mentale e della dipendenza da alcol e sigarette.

Solo dopo il divorzio da Angelina Jolie, ha spiegato, ha deciso che era il momento di dire basta e di fare della sua salute una priorità. Si è rinchiuso per un anno e mezzo in un centro di riabilitazione per liberarsi delle dipendenze, ma con la solitudine e la depressione la battaglia da vincere è stata più dura.

"Credo - ha spiegato - che la gioia sia una scoperta recente. Mi sono sempre mosso con la corrente, alla deriva in un certo senso e verso quella successiva. Credo di aver passato anni con una leggera depressione ed è solo dopo averci fatto i conti, cercando di accettare tutti gli aspetti di me stesso, il bello e il brutto, che sono stato in grado di catturare quei momenti di gioia".

Si è sentito solo tutta la vita: "Mentre crescevo, anche qui a Los Angeles. Da poco ho accettato di più la mia famiglia e gli amici". A renderlo felice oggi sono l’arte e la musica.

L'attore ha sei figli con Angelina Jolie, da cui ha divorziato nel 2019: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Viviennne, rispettivamente di 20, 18, 17, 16 e 13 anni. Lo scorso anno dopo aver ottenuto la custodia congiunta, la sentenza fu revocata per la rimozione del giudice che presiedeva il caso. Jolie ha quindi riottenuto la custodia totale mentre Pitt ha solo il diritto di visita.

Presto tornerà nelle sale cinematografiche nel film “Bullet Train”, in uscita il 15 luglio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata