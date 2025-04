La Premiata Forneria Marconi, la band storica nota con l’acronimo Pfm, sarà la protagonista della festa di San Giorgio Martire, patrono del paese di Bonnanaro.

Il gruppo rock progressivo italiano salirà sul palco allestito in piazza Cavour il giorno 24 aprile per un omaggio a De Andrè. L’evento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni religiose previste dalla giornata di domani, mercoledì 23 aprile, con la santa messa, alle ore 8, e la processione che porterà il simulacro del santo per le vie del paese, prima di essere condotto nella parrocchia, dove alle 11 verrà celebrata la messa con panigirico. Nata nel 1971 a Milano, la Pfm rappresenta l’evoluzione artistica del quintetto che nella seconda metà degli anni sessanta salì alla ribalta grazie alla preparazione e lla tecnica strumentale dei suoi componenti: il batterista Franz Di Cioccio, il batterista Franco Mussida, il tastierista Flavio Premoli e il bassista Giorgio Piazza.

Tra i più grandi successi si ricorda “Impressioni di settembre” e “Per un amico”. Il successo internazionale arrivò quando il musicista britannico Peter Sinfield decise di scrivere i testi inglesi dei pezzi della Premiata Forneria Marconi e di produrli per il mercato internazionale.

