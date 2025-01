Un viaggio, un’emozione, un destino che si svela nelle note. È uscito oggi, 17 gennaio, “ON VOYAGE”, il singolo d’esordio di Diana Puddu, la voce sarda che ha fatto vibrare milioni di cuori in tutta Italia grazie alla sua vittoria in The Voice Senior 2024. Il brano, prodotto da Steve Tarta e pubblicato da Warner Music, è una vera e propria immersione nei sentimenti più profondi e contrastanti dell’animo umano.

Con “BON VOYAGE”, Diana racconta il suo viaggio interiore, un cammino fatto di sfide, ricordi e emozioni che lasciano il segno. Il testo, scritto da Valerio Morganti e Martina Vinci, esplora il tema della fragilità e della resilienza, mentre la produzione fonde atmosfere intime con un ritornello irresistibile dal sapore dance. La stessa Diana, con la sua interpretazione unica, trasforma la metafora del viaggio in un’esperienza sonora che travolge e coinvolge chi ascolta. «Le mie mani, simili al polistirolo che brucia al contatto, custodiscono un ricordo che non svanisce mai», racconta l’artista, spiegando il significato profondo del suo brano.

Il singolo è accompagnato da un video che, sotto la regia di Francesco De Martini, trasforma ogni nota in un’immagine potente e viscerale, mentre la voce di Diana guida lo spettatore attraverso una narrazione emozionale. L’artista, protagonista indiscussa del video, invita il pubblico a fare proprio il viaggio emotivo che ha vissuto.

Diana Puddu, nata a Quartu Sant’Elena (provincia di Cagliari), ha sempre sognato di cantare. La sua partecipazione a The Voice Senior l’ha catapultata nell’olimpo delle voci italiane, dove si è imposta per l’intensità e la passione che ha messo in ogni sua performance. Il suo ingresso nel team di Gigi D’Alessio e la sua vittoria al talent show le hanno aperto le porte di una carriera che promette di farla brillare ancora di più.

