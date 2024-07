La sua voce ha stregato ed emozionato l’Italia, portandola sin sulla vetta di “The Voice Senior”. E ora la quartese Diana Puddu, dopo la vittoria del talent su Rai Uno, è pronta a riabbracciare il suo coach Gigi D’Alessio. La cantante sarà ospite il 25 luglio a Golfo Aranci sul palco del cantautore partenopeo, che l’ha accompagnata lungo tutta l’esperienza televisiva.

Dopo aver ritrovato qualche giorno fa ad Asti per una prossima collaborazione artistica Danilo Amerio, con lei in gara nel programma, ora Diana è pronta per raggiungere il suo maestro sotto le luci dei riflettori sardi.

D’Alessio, da sempre scopritore di talenti, l’ha scelta infatti quale special guest del concerto gratuito che terrà in piazza Francesco Cossiga nella sua unica tappa isolana del tour ‘Gigi D’Alessio Outdoor 2024’. «Sarà stupendo riabbracciare colui che mi ha permesso di coronare un grande sogno”, esordisce la cantante di Quartu Sant’ Elena (Cagliari), 60 anni, attualmente in giro per l’Italia con lo spettacolo ‘In…canto di donna’, omaggio alle più belle voci femminili di sempre».

«Gigi è una persona umile, dotata di un’umanità rara e genuina. Un uomo di una generosità incredibile e spontanea. Per me ha sempre avuto parole di stima sincera, offrendomi l’opportunità più importante della mia vita. Ringrazio altrettanto di cuore il mio music manager Giuseppe Feola, insieme a Giampiero Tramice e Mario Calabrese, agenti di D’Alessio, per avermi regalato un’altra impareggiabile emozione nel poterlo ritrovare proprio qui, nella mia terra, che amo e continua a donarmi tantissimo», conlcude Diana Puddu, che il prossimo 24 agosto ritirerà in Sicilia a Capo D’Orlando (Messina) il premio “Oscar Donna dell’Anno”.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata