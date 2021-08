Il sequel di “Bohemian Rhapsody” ci sarà.

A confermare la notizia è Brian May, chitarrista dei Queen, che ha dichiarato che al momento sta "cercando idee" nella speranza di scrivere "un gran copione" per dare un seguito al film, vincitore di quattro premi Oscar, dedicato alla storia di Freddie Mercury e del celebre gruppo rock britannico.

"Lo stiamo valutando. Stiamo cercando idee. Sarà difficile, perché nessuno di noi poteva prevedere il successo che ha avuto. Ma sì, ci stiamo pensando, e in ogni caso dovrà avere un gran copione", ha spiegato il musicista.

May ha anche prodotto la prima pellicola, che ha decretato anche il successo mondiale di Rami Malek, che interpretava il cantante e che per quella parte ha vinto l'Oscar come migliore attore protagonista.

