Tramonti intensi con il blues, ma anche con il rock. Riparte al Baretto di Porto Ferro il BlueSunset Festival. Il primo appuntamento è il 5 luglio con Dave Moretti, armonicista che sarà accompagnato dalla resident band BlueSunset.

Sulla scena dal 2002, Dave Moretti ha suonato in Italia, Francia, Svizzera e Germania accanto a nomi come North Mississippi Allstars, il leggendario Sonny Rhodes, Andy Just, Kenny Neal, Watermelon Slim, Eric Sardinas, Naif Herin, Francesco Piu, Hook Herrera, Delores Scott, Big Pete Pearson, Nico ‘Wayne’ Toussaint e Dario Lombardo. Ha rappresentato il blues italiano nella finalissima europea dell’EBC 2015 a Bruxelles.

A chiudere l’edizione 2024 sarà un amico del festival, Francesco Piu, chitarrista blues che ha pochi eguali in Italia. Nel mezzo guest star come Gloria Turrini e Arianna Antinori.

