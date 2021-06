“Ho il cancro, fa schifo e ho paura”.

Lo annuncia ai fan Mark Hoppus, il bassista dei Blink-182, spiegando su Twitter di essersi sottoposto alla chemio negli ultimi tre mesi.

"Ho la fortuna di avere dei dottori, una famiglia e degli amici incredibili ad aiutarmi a superare tutto questo – ha aggiunto il 49enne - . Ho davanti a me ancora dei mesi di cure, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l’ora di liberarmi del tumore e di vedervi tutti a un concerto nel prossimo futuro”.

Nelle storie di Instagram si è mostrato anche in ospedale con la flebo al braccio.

"Sono anch’io a conoscenza da un po’ di tempo ormai della diagnosi di cancro di Mark Hoppus – ha scritto Tom DeLonge, ex chitarrista e cantante della band pop punk fondata in California nel 1992 –. E in aggiunta alle sue parole di oggi, voglio anche dire che è forte e un super-uomo che sta affrontando questo difficile ostacolo con il cuore aperto”.

(Unioneonline/D)

