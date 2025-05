Una "grave interruzione di corrente" ha colpito la Costa Azzurra in Francia. Lo ha confermato il prefetto del dipartimento, spiegando che sono state interessate 160.000 abitazioni, rimaste senza elettricità.

Anche Cannes, dove è in corso l’ultimo giorno della 78esima edizione del Festival del Cinema, resta al buio. La cerimonia di chiusura, garantiscono però gli organizzatori, è confermata.

«Il Palais des Festivals è passato a un'alimentazione elettrica indipendente, il che significa che tutti gli eventi e le proiezioni previsti per oggi, compresa la cerimonia di chiusura, possono continuare in condizioni normali», si legge in un comunicato dell'organizzazione del festival.

Il blackout è stato causato da un incendio, probabilmente di origine dolosa, avvenuto nella notte in una cabina dell'alta tensione a Tanneron (Var).

Problemi anche per le reti telefoniche e internet, che funzionano a intermittenza.

