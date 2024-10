Tre giorni intensi per la sezione autunnale del festival letterario internazionale Dall'altra parte del mare dedicato alle grandi letterature contemporanee in lingua spagnola. Dal 7 al 9 novembre saranno Alghero, Sassari e Porto Torres a ospitare gli incontri aperti la mattina agli studenti e la sera a tutti. L'evento è ideato e curato da Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu di Associazione Itinerandia, con la collaborazione di Monica Bedana, traduttrice e direttrice della Scuola dell'Università di Salamanca in Italia.

A dialogare con i ragazzi e le ragazze, prima di incontrare di sera tutti gli altri lettori, saranno la filologa e poetessa galiziana Bibiana Candia, la scrittrice sivigliana Elisa Victoria e la giornalista del quotidiano El Paìs Margaryta Yakovenko, coordinate da Monica Bedana. Una attività resa possibile dalla collaborazione e ospitalità del Liceo Internazionale Margherita di Castelvì e del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari, del Liceo Europa Unita di Porto Torres e dell’Istituto Roth di Alghero.

I temi di libri e incontri riguardano l'identità, l'incontro/scontro fra popoli, i confini geografici e culturali.

Tra gli ospiti anche il fotografo Carlos Spottorno e il giornalista Guillermo Abril, firme di punta del magazine El País Semanal, la cantante e attrice Saba Anglana, accompagnata da Fabio Barovero, musicista, compositore e membro fondatore della storica band folk-rock Mau Mau.

