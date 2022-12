Bianca Balti l’8 dicembre volerà a Los Angeles per una mastectomia preventiva. L’asportazione dei seni arriva dopo che, in estate, la modella 38enne aveva annunciato di doversi sottoporre anche a un intervento per la rimozione delle ovaie e delle tube.

Dopo la diagnosi di una mutazione genetica (Brca), che predispone allo sviluppo di alcuni tumori già in giovane età, la decisione di intervenire. Ora il nuovo messaggio rivolto ai fan: «Verrò ricoverata per l‘asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione».

«Mamma si opera – scrive ancora Balti – perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita».

«La mia voglia di lottare è sempre stata direttamente proporzionale alle difficoltà che mi affliggevano. Nessuno mi ha mai obbligata; ho sempre scelto io di esistere». Con la stessa grinta, qualche mese fa, la modella di Lodi si è sottoposta a un ciclo di stimolazione ovarica per la rimozione di 5 ovociti che le permetteranno di diventare ancora mamma, in futuro, qualora lo volesse.

(Unioneonline/v.f.)

