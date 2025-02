La sua eleganza e bellezza saranno tra le protagoniste della seconda serata di Sanremo. Ma quest’anno sul palco dell’Ariston non sono previsti monologhi. Così, la modella italiana Bianca Balti, che il 12 febbraio sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, ha deciso di usare la sua pagina Instagram come un microfono per raccontare quanto sia cambiata la sua vita dopo la diagnosi di tumore alle ovaie in stadio avanzato.

Eppure la sua carriera nel mondo della moda – come lei stessa scrive – è iniziata «per caso». «I clienti mi offrivano lavori e io semplicemente accettavo o rifiutavo, in base alla creatività e al budget. Ha funzionato come magia per quasi due decenni. Fino a quando non è arrivato il Covid. È stato allora che le cose sono un po' rallentate e ho deciso di prendere un ruolo più attivo nella mia carriera».

Dopo la scoperta della malattia, inevitabilmente, molte cose nella vita e nella carriera della Balti sono cambiate. «Quando mi è venuto il cancro, tutti, comprensibilmente, sono diventati restii ad avvicinarsi a me per lavoro. Oltre a inviarmi fiori e biglietti pieni di affetto, i marchi hanno smesso di considerarmi come qualcuno in grado di rappresentare il loro brand. Volevo dimostrare a loro e al mondo intero la potenza che aveva il mio nuovo aspetto. Ho sbloccato il potenziale della nuova me per sentirmi di nuovo preziosa».

Nel lungo post affidato al web, che racchiude alcuni degli scatti in cui la modella si mostra con il suo nuovo look, non mancano grinta e forza. «Ho riconosciuto – spiega Balti – i miei valori unici: la mia voce, le mie credenze e le mie esperienze. Essendo me stessa senza scuse, mi sono connessa con un pubblico che mi apprezzava esattamente per la donna che ero. Di conseguenza, ho iniziato a lavorare con marchi che abbracciavano i miei valori – una dinamica molto più gratificante».

