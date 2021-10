Dramma per Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti.

In un lungo post pubblicato su Instagram la cantante di origini sarde ha raccontato di aver perso un bambino in seguito a un aborto spontaneo.

“Voglio parlarvi della mia esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma che purtroppo tocca tante coppie”, si legge in un post dell’artista, “per più di un anno abbiamo cercato un figlio. Spesso mi sono sentita dire: ‘non pensarci, più ci pensi e più non arriva’. Come fa però una donna a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo? Quando ti senti pronta a diventare madre, ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo. E quando passa il tempo, la mente inizia a fare brutti scherzi. Pensi che ci possa essere qualcosa che non va e, soprattutto psicologicamente, una donna inizia a risentirne. Ogni mese che passa, si affievolisce la speranza, che però ritrova forza nel mese successivo, tanto è il desiderio di avere un figlio. Poi ti consigliano di fare esami più approfonditi. Forse (pensiero personale) sarebbe opportuno farli prima, per evitare meccanismi negativi”.

“Così diventa l’importante aiuto tecnologico. Non importa quante punture di ormoni devi farti in pancia, se sei sempre meno in forze e se il percorso diventa sempre più difficile. Vai avanti positiva, ti aggrappi a quel 35% di possibilità di rimanere incinta. E, dopo più di un anno, succede: quando ho visto quel test di gravidanza positivo è stata l’emozione più bella della mia vita”, ha raccontato Atzei.

La felicità però è finita bruscamente: “La gravidanza si è interrotta dopo alcuni mesi e si è dovuto intervenire chirurgicamente. Ora so cosa prova e cosa vuol dire passare, in un battito di ciglia, dalla felicità più grande alla sofferenza più forte”.

La cantante ha deciso di raccontare la sua esperienza dolorosa per “liberarsi di qualcosa di cui non hai colpe e per cui non devi provare vergogna”. E conclude con un messaggio di speranza: “Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma. Torno a sorridere”.

