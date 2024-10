L’atteso film “Berlinguer. La grande ambizione”, in uscita nelle sale il prossimo 31 ottobre, avrà un’anteprima a Cagliari alla presenza dell’attore Elio Germano – che nella pellicola interpreta il politico sassarese – e del regista Andrea Segre. L’appuntamento è per dopodomani, mercoledì 23 ottobre, per le proiezioni delle ore 18 e 20.30.

Il film, distribuito da Lucky Red, ha aperto la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma in corso di svolgimento fino al prossimo 27 ottobre. Tratta il racconto biografico pubblico e privato del leader del Pci, nell'arco di tempo che va dal 1973 al 1978. È una produzione Vivo film e Jolefilm con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula e Agitprop.

Nel cast, oltre a Germano che interpreta Berlinguer, anche Stefano Abbati (Umberto Terracini), Francesco Acquaroli (Pietro Ingrao), Paolo Calabresi (Ugo Pecchioli), Roberto Citran (Aldo Moro), Pierluigi Corallo (Antonio Tatò), Nikolay Danchev (Leonid Brežnev), Svetoslav Dobrev (Todor Živkov), Luca Lazzareschi (Alessandro Natta), Lucio Patanè (Gianni Cervetti), Andrea Pennacchi (Luciano Barca), Paolo Pierobon (Giulio Andreotti), Elena Radonicich (Letizia Laurenti), Fabrizia Sacchi (Nilde Iotti) e Giorgio Tirabassi (Alberto Menichelli).

