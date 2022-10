L'attesa è quasi finita.

Sabato 8 ottobre "Ballando con le Stelle", lo show di Milly Carlucci, torna su Raiuno e segna il debutto per i due ballerini sardi Moreno Porcu di Uta e Simone Casula di Samassi.

Saranno i maestri rispettivamente del nuotatore Alex Di Giorgio e dell'attrice e volto televisivo Rosanna Banfi, figlia del grande Lino.

Le prove sono già iniziate da settimane e adesso sale l'adrenalina. Era stato proprio Di Giorgio, campione gay e vittima di discriminazioni, a chiedere di ballare con un uomo per lanciare un messaggio per incoraggiare le persone a vivere in maniera libera la propria sessualità.

"Sono felicissimo e pronto a cominciare - ha detto Casula – non potevo desiderare una partner migliore di Rosanna Banfi”.

E Moreno: “Io e Alex saremo una delle coppie di Ballando. Non vediamo l'ora di entrare in pista e vivere delle forti emozioni da condividere con tutti voi. Siete pronti a sostenerci”.

E allora tutti da davanti alla tv sabato a fare il tifo per i ballerini sardi.

© Riproduzione riservata