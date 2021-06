Quarto album in studio e primo progetto artistico e insieme imprenditoriale per Baby K: questa mattina la regina della musica pop ha presentato "Donna sulla luna", uscito proprio oggi insieme al singolo "Mohicani", frutto della collaborazione con i Boomdabash.

Il brano si candida a diventare il tormentone dell’estate, ma è solo uno dei tanti featuring di quello che può essere definito l’album della maturità di Baby K, autrice dei testi (13 brani su 14 più l’intro sono scritti da lei) e delle melodie, direttrice artistica e produttrice di "Donna sulla Luna" con la sua società, la This is it.

"Il titolo rimanda all’immagine di una donna che arriva a realizzare i propri sogni al termine di un percorso che l’ha vista combattere col lavoro, la costanza e la determinazione, e anche un bel po' di coraggio", spiega l’artista, al secolo Claudia Nahum. "Il mondo del rap, da dove vengo io, è molto maschile: in qualche modo mi sento una precorritrice, e strada facendo ho capito che impegnandosi e credendo nelle proprie idee una donna può affermarsi anche laddove prima era impensabile".

Il nuovo autobiografico progetto di Baby K, distribuito dalla major Columbia Records/Sony Music Italy, vanta collaborazioni importanti: oltre a quella con i Boomdabash, spiccano i featuring con Gigi D’Alessio, Chiara Ferragni e Omar Montes, che ha collaborato al brano "Pa Ti", il cui video è stato girato in Sardegna, nei dintorni di San Teodoro, e gli esponenti della scena urban Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

Ma "Donna sulla luna" è anche un tour, programmato per il 2022, che partirà ad aprile: per ora sono solo 4 le date (Firenze, Padova, Roma e Milano), ma il calendario è suscettibile di ampliamento, come ha annunciato oggi Baby K.

