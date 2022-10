Il cinema teatro Santa Croce in piazza del Popolo a Berchidda ospiterà, martedì 25 ottobre alle 21, un nuovo appuntamento, il quinto della serie, del progetto Insulae Lab, dal titolo “Attitos, Duru-Duru e Cantunovu”.

I protagonisti saranno Elena Ledda (voce), Etta Scollo (voce), Mauro Palmas (mandola), Alfio Antico (percussioni) e Salvatore Maiore (contrabbasso e violoncello). In repertorio ci sarà la monodia dei canti funebri della Sardegna (sos attitos) e delle filastrocche infantili (sos duru-duru) che si incontreranno con il nuovo canto siciliano (cantunovu), il mondo arcaico di Alfio Antico - pastore e suonatore di tamburi e strumenti come il marranzano – e con il poetico violoncello e il contrabbasso di Salvatore Maiore.

“Un’altra produzione originale - sottolineano gli organizzatori - che immersa nel silenzio del granito logudorese fa risuonare forti gli echi della world music ancorati come radici alle tradizioni pastorali e capaci di elevare ad arte e ispirazione i sani e consueti gesti dell’antico vivere; il tutto mentre lo sguardo, guidato da voci di donna che permeano e avvolgono e coinvolgono, volge al mare Mediterraneo: ponte naturale fra modi di sentire, di suonare, di cantare e raccontare. Mondi che entrano in contatto, contaminati dalle passioni e da infinite collaborazioni spesi in giro per l’Isola, le Isole e il mondo intero. Un insieme contemporaneo che accende la quotidianità di Berchidda e spinge l’immaginazione alla ricerca stimolando il gusto, fra giorni e notti laboriose trascorse a provare e riprovare per dare forma alla prima perfetta".

