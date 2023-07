Arriva dal Sole sulla Terra per cantare, giocare e scherzare con i suoi piccoli fan. E oggi ha fatto tappa negli studi di Radiolina, per una diretta dedicata ai bambini di tutta la Sardegna. È Lucilla, la superstar del web che con i suoi 400mila (e più) follower su Youtube ormai ha conquistato il cuore di bimbi e famiglie intere. Sulla testa una coroncina glitterata a forma di raggi solari, sul viso un trucco vivace, capelli rossi a caschetto e addosso il suo inconfondibile vestito. Così si presenta la “fatina”, che da 5 anni condivide sul canale “LucillaKids” i video, virali sulla rete, nei quali canta e balla le sue canzoni, tra coreografie colorate e ritornelli orecchiabili.

In Sardegna per due tappe del suo tour, tra Quartu e La Maddalena, Lucilla è stata l’ospite di una puntata speciale di Radiolina Junior, la rubrica musicale che dal lunedì al sabato – alle 8 del mattino – tiene compagnia grandi e piccini con le sigle dei cartoni più amati, di ieri e di oggi. Ad accoglierla in studio lo speaker Luca Carcassi e le voci dei conduttori “in erba” Giuly e Tommy, per un’intervista scoppiettante. Così si è scoperto, tra una chiacchiera e una canzone, che «tra la carbonara e l’amatriciana preferisco la prima. Non conosco la cucina sarda, ma assaggerò sicuramente i malloreddus al sugo», ha ammesso Lucilla, tra domande incalzanti dei tre “padroni di casa”. «Il mio colore preferito è il rosso e anche se amo tutte le mie canzoni...la mia preferita è proprio “Arriva Lucilla” perché parla di me», confessa la fatina. E sul suo lavoro, che ormai la porta nelle tv e nei telefoni di tutta l’Italia, non ha dubbi: «Mi da tante soddisfazioni. È emozionante quando le cose fatte con amore e passione arrivano nel cuore delle persone. Ai bambini non si possono dire bugie, non si può mentire. E vedere che tutta l’energia che regalo torna indietro mi rende felice. Ho iniziato questa avventura anni fa, ho iniziato con i primi video e ora siamo tantissimi sul canale».

A ispirare la creatività di Lucilla e del suo team è certamente l’universo del gioco e dell’infanzia. Per riuscire a diventare la compagna di giochi perfetta infatti «creo un mondo magico in cui si può essere felici e vivere con il sorriso». Lo stesso che i presenti avevano durante l’intervento radiofonico. Dopo quella in studio però, Lucilla è pronta per una nuova avventura: quella che la vedrà protagonista stasera alle 19 sul palco dell’Opera Beach Arena con uno spettacolo all’insegna del divertimento.

© Riproduzione riservata