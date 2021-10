Uno Squid Game reale per i più appassionati fan della serie tv coreana targata Netflix, che in poche settimane è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale.

Si tiene oggi ad Abu Dhabi, e ovviamente sarà senza uccioni né spargimenti di sangue. Il Centro Culturale Coreano degli Emirati Arabi ha organizzato l’iniziativa, nel corso della quale sono rievocati alcuni giochi per bambini visti nella serie tv.

Due sessioni di due ore con due squadre da 15 partecipanti opposte l’una all’altra. Ogni giocatore indossa la maglia con il logo “Squid Game”, per lo staff tute rosa con i tre simboli (triangolo, cerchio e quadrato) utilizzati dalle guardie della serie tv.

Cambia il montepremi. Non 38 milioni di dollari ma una tuta verde personalizzata. E cambia il destino degli sconfitti. Chi perde non viene ucciso e potrà continuare a guardare le sfide da bordo campo.

“I giochi visti nella serie Netflix sono popolari fra i bambini in Corea - ha spiegato Nam Chan-woo, direttore del Centro Culturale coreano - e sono ricordi d’infanzia per gli adulti, ma giochi tradizionali simili sono diffusi anche qui, fra i bambini degli Emirati Arabi. Mi auguro che la popolarità globale della serie sia un’opportunità per diffondere altri aspetti della cultura coreana”.

