Un nuovo talent show per acconciatori ed estetisti. Al via anche in Sardegna gli incontri preliminari per partecipare al format di Confartigianato e Mediaset, “La nave della bellezza”, dedicato alla valorizzazione delle professioni della bellezza della persona.

Per candidarsi occorre compilare il form disponibile online entro martedì 11 luglio. Il passaggio successivo sarà la partecipazione al webinar informativo in programma il 12 luglio.

Sviluppato in collaborazione con The Lookmaker Institute, il format si pone l'obiettivo di costruire attraverso il piccolo schermo un modello di riferimento del professionista della bellezza.

In Sardegna in questo settore operano 3.384 imprese del settore, di cui 2.886 artigiane.

«Un piccolo esercito - spiegano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente regionale e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - cui è dedicata l'opportunità di partecipare all'iniziativa con la propria professionalità e creatività, comunicando il valore dell'artigianalità, le potenzialità e "il bello" della propria attività attraverso un gioco-gara che ricalcherà il modello già collaudato dei programmi di cucina attualmente in onda».

Le puntate saranno registrate a bordo della nave Msc Grandiosa dal 22 al 29 ottobre 2023 e andranno in onda su Mediaset. Coinvolti anche i settori di abbigliamento, calzature, gioielli prodotti da imprese artigiane.

Il talent avrà un prologo il 15 e 16 ottobre in Toscana e, successivamente, si svolgerà sulla nave Msc: sfida con 30 minuti di tempo a disposizione per creare un total look completo sulle modelle.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata