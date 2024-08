Rose Villain ha stregato il pubblico dell’Arabax. La rapper milanese da quasi un milione di follower su Instagram è stata la regina della quarta e ultima serata del festival. Capello azzurro e trucco accennato, Rose è salita sul palco ben oltre la mezzanotte e lo ha fatto con tutta l’energia che si porta dietro dal primo giugno, quando a Livorno ha inaugurato il suo tour Radio Sakura. Arbatax è la nona tappa.

Prima di Rose Villain ha guadagnato il palco Manuela Mameli, la jazz vocalist di Triei che presenta il suo nuovo singolo a un passo da casa sua, It Will Become. Ad anticipare l’artista ogliastrina c’è stato Rhove, il trapper che vanta collaborazioni anche con Capo Plaza che su questo piazzale ha lasciato il segno nella seconda serata. I teenagers hanno apprezzato pure le rime incatenate del rapper romano Il Tre. A incorniciare l’ultima serata del festival Dr. Colpa, Antonio Fresu, Daniel Pessiu, Manuel Pablo, Paolo Noise, Ludovica Pagani, Pinelli e, per l’epilogo, Stingo.

La terza edizione dell’Arabax va in archivio.

