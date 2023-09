È considerato uno dei pionieri del minimalismo musicale insieme a John Cage e Philip Glass. È dedicato al compositore americano Steve Reich il concerto in cartellone per la rassegna del Conservatorio di Sassari. L'appuntamento è stato anticipato a lunedì 2 ottobre, ma sempre in Sala Sassu con inizio alle 19. L'ingresso è libero e gratuito.

Protagonista l'Ensemble di percussioni del Canepa, formata dagli allievi e allieve dei corsi accademici di I e II livello preparati dal docente Roberto Migoni.

Sarà una sorta di buon compleanno anticipato, visto che il giorno dopo Steve Reich compie 87 anni. Il compositore americano ha vinto due Grammy Award, il Premio Pulitzer 2009 e il Leone d’oro alla carriera alla Biennale musica di Venezia 2014, attribuito per la prima volta a un artista non europeo.

Il programma del concerto di lunedì prevede Drumming, part one per quattro coppie di bongos intonati, Nagoya marimbas per due marimbe, Marimba phase per due marimbe e Mallet Quartet per due vibrafoni e due marimbe, tutti di Steve Reich. Sul palcoscenico della sala Sassu si alterneranno Matteo Cambiganu, Irene Carbone, Alessandro Catuogno, Silvia Cossu, Gabriele Desole, Nicola Masala e Federico Pintus, studenti e studentesse con diverse esperienze formative alle spalle ma già collaboratori di diversi gruppi cameristici e orchestrali.

© Riproduzione riservata