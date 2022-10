Ve lo ricordate l’estate scorsa quando parlava con la sua dissacrante ironia del suo brutto carattere, registrando un sold out dietro l'altro? Bene, adesso pare che Angelo Duro, comico, scrittore e personaggio televisivo, sia cambiato. Si sarà addolcito? Sarà diventato più buono?

Per scoprirlo basta andare ad assistere al suo nuovo spettacolo che si chiama, appunto, "Sono cambiato" e che lo vedrà nei prossimi mesi su e giù per l'Italia con biglietti polverizzati in poche ore. Per questo sono state annunciate nuove date.

Arriverà anche in Sardegna, il 12 marzo al teatro Verdi di Sassari e il 13 marzo al teatro Massimo di Cagliari.

Con il suo solito fare provocatorio era stato lui stesso ad annunciare il nuovo tour lo scorso settembre.

"Come promesso, ecco l’annuncio. Sì. Sono cambiato. Non mi ferma più nessuno. Tanti auguri ai fortunati che riusciranno ad esserci”.

“Sono cambiato” si annuncia ancora più potente dei precedenti due spettacoli dove il comico si raccontava, parlando appunto del suo carattere difficile. Ora dice che è cambiato. Di certo farà ancora sbellicare dalle risate il pubblico che andrà a sentirlo.

