Ambra Angiolini accusata dalla wedding planner Silvia Slitti di aver “occupato” – assieme alla figlia Jolanda Renga – la sua casa milanese.

Secondo quanto spiegato dalla moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, l'appartamento era stato affittato per 10 mesi, nel giugno 2021, a Massimiliano Allegri, ex dell’attrice e nuova giudice di X Factor.

Un breve periodo che Slitti aveva deciso di trascorrere con la famiglia in una località di mare, al termine del quale doveva riprendere possesso della casa. Ambra avrebbe dunque dovuto lasciarla a giugno ma non lo ha fatto.

Un ultimatum era stato fissato al 15 settembre ma anche quello è stato ignorato. Questo sempre secondo la ricostruzione di Slitti, che si sfoga sui social: “Sono dispiaciuta, amareggiata e triste", ha detto, chiedendo "semplicemente di riavere qualcosa che è mio" e sostenendo di avere affittato l'appartamento "con un regolare contratto".

"Abbiamo cercato un punto di incontro perché volevamo tornare nella nostra casa – continua – anche perché ad abitarla non erano persone con problematiche fisiche o economiche”. In più, con la messa in onda della nuova edizione di X Factor, aggiunge, “ogni settimana dobbiamo vedere sorrisi sereni in tv mentre conduce una vita normale come se nulla fosse”.

La vicenda dunque è passata per vie legali, come confermato anche dall’ex ragazza di Non è la Rai: “Ci sono gli avvocati di mezzo”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata