L’iconica giacca di pelle di Arthur “Fonzie” Fonzarelli finisce all’asta. O meglio, una delle tante in possesso dell’attore che interpretava il famoso personaggio di “Happy Days”.

Henry Winkler, oggi 76 anni, ha deciso di mettere in vendita una delle tante giacche che ha indossato nella popolare sitcom americana, andata in onda dal 1974 al 1984 e ambientata a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta.

Il cimelio sarà messo in vendita in un’asta organizzata da Bonhams a Los Angeles in abbinamento a un completo di Fonzie, tra cui un paio di jeans, una maglietta e stivali da moto. Un outfit dal valore stimato tra i 50mila e i 70mila dollari.

Parte del ricavato sosterrà l'organizzazione no-profit “This Is About Humanity”, co-fondata da sua figlia, Zoe Winkler. Non ci si potrà solo accaparrare la mitica giacca che ha segnato una generazione ma anche altri oggetti da vari set cui ha preso parte Winkler, come la famosa maschera “ghostface” di Scream, film nel quale interpretava il preside Himbry.

Durante la pandemia di coronavirus, "finalmente mi sono reso conto che sono un accumulatore", ha dichiarato Winkler, spiegando il motivo per cui ha deciso di fare una cernita e di dare in beneficenza oggetti che per tanti estimatori sono preziosissimi.

“Ho a disposizione uno spazio lontano da tutto e dentro c'erano da 27 a 30 scatole, tutti i miei cimeli, il mio malloppo. Non mi rendevo nemmeno conto di quello che avevo. Erano anni che non aprivo queste scatole – ha aggiunto -. Mi piace prendere qualcosa da una produzione e portarla con me in un'altra. Ho un’intera collezione di magliette di ogni spettacolo che ho prodotto e anche di quelli in cui sono apparso, inclusi i talk show".

(Unioneonline/D)

