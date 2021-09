Dal papà ha ereditato gli occhi, il sorriso, e anche, come è lei stessa a spiegare, la “determinazione e la testardaggine”. Alice Pavarotti, figlia 18enne del celebre tenore e di Nicoletta Mantovani, ha debuttato nei giorni scorsi sul palco della Casa Museo di Santa Maria Mugnano, a Modena, per presentare con Nek il concerto per il 14esimo anniversario dalla scomparsa del padre.

Una grande emozione, ha spiegato Alice in un’intervista al Corriere.

“Quando è mancato avevo quattro anni", racconta. “Di lui ho ricordi bellissimi e precisi e sono legati alla quotidianità: banalissimi pranzi o cene in famiglia, tanto affetto da entrambi i miei genitori, loro che mi tengono in braccio o noi che giochiamo. E poi le vacanze, per esempio quando andavamo alle Barbados, queste spiagge e tramonti spettacolari, e sempre, ancora, tanti momenti semplici e bellissimi”.

Alice non ha mai vissuto male il cognome pesante che porta: “Per me è sempre stato un grande onore. Non ho mai pensato di vivere sotto i riflettori, non mi sono mai preoccupata di quello che potevo dire o non dire. Con i miei compagni di scuola non l’ho mai sbandierato, per pudore, ma se mi chiedevano di lui ne parlavo con tranquillità”.

Diplomata con 100 al liceo classico Marco Minghetti di Bologna, Alice Pavarotti sta per cominciare i corsi di Sviluppo e cooperazione internazionale. Nessuna intenzione di darsi a una carriera artistica sulle orme di papà, ma “in fondo penso che anche questo tipo di interesse mi arrivi da una sua sensibilità”, tiene a precisare.

Dall’esperienza sul palco di Modena spera di avere resa orgogliosa la madre “perché è la persona più speciale che io conosca, la donna più importante della mia vita, la migliore madre che potessi desiderare. Senza di lei non ce l’avrei fatta”.

"L’anno scorso si è risposata con Alberto (Tinarelli, ndr) – aggiunge – : è stato un matrimonio bellissimo. Penso che papà avrebbe voluto che fosse felice come è adesso”.

Appassionata di musica rock, Alice ricorda con grande entusiasmo i duetti del “Pavarotti & Friends”. E rimpiange di non aver potuto avere papà accanto più a lungo. “Avrei desiderato fosse stato presente in tanti traguardi importanti della mia vita, dall’esame di terza media alla maturità. Ma so che lui è con me. Anche se non fisicamente, sento che mio padre è sempre con me”.

