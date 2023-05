Alguer Comedy lancia le nuove date estive della rassegna che, da marzo a settembre, porta in Sardegna la comicità travolgente di numerosi artisti già apprezzati dal grande pubblico. La location è il Quarter, nel cuore del centro storico. Si comincia il 25 giugno con Francesco Cicchella, che si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite.

Il 21 luglio sarà la volta di Teo Teocoli che ripercorrerà tutte le tappe fondamentali della lunghissima carriera attraverso un viaggio nella sua vita da showman tra cabaret e musica. Max Angioni si esibirà il 28 luglio. Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, ritorna ad Alghero con la verve della sua Stand-up Comedy, che continua a divertire il pubblico. Barbascura X, infine, è atteso il 18 agosto. Il suo “Amore Bestiale” è un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente “male”. Uno spettacolo divertente e fresco, seppur trattando sempre temi di divulgazione scientifica.

«Alguer Comedy è un format coinvolgente e vincente», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, «che ha riscosso grande interesse, impreziosito e allungato la stagione degli eventi che in Riviera del Corallo si conferma di grande qualità». Al format, promosso dalla Fondazione Alghero, si aggiungerà lo spettacolo di Angelo Pintus "Bau" in programma il 3 agosto presso l'anfiteatro di Maria Pia, organizzato dalla R&G Music. I biglietti saranno in vendita a partire dalla metà di maggio.

I biglietti della rassegna Alguer Comedy sono in vendita su Ticketone e presso Atelier#3: Prima Poltrona € 25 (+15% d.p.) Seconda Poltrona € 20 (+15% d.p.). Abbonamenti: 80 € prima Poltrona (+15% d.p.) | 70 € Seconda Poltrona (+15% d.p.).

