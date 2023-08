Dopo la riuscitissima serata di inizio luglio che ha messo insieme qualità e tradizione, cultura e senso della comunità, richiamando un foltissimo pubblico, l'Associazione Culturale Cabirol, con il patrocinio della Fondazione Alghero, riporta in piazza la musica algherese, i suoi interpreti, lo stare insieme. Sabato 19 agosto, con inizio alle 21, torna "Cançons a la Plaçeta del Moll" nella suggestiva piazzetta del Molo, a ridosso delle mura dei bastioni, nel lato addossato alle antiche mura con una serata musicale in algherese per celebrare gli autori locali.

Tra i protagonisti della serata, Claudia Crabuzza, che porta sul palco il suo live in algherese tra brani del suo album che gli è valso la Targa Tenco e altri in duo con Pietro “Barabba” Ledda, con il quale ha avviato da tempo un suggestivo progetto di incontro generazionale e di riscoperta delle più belle canzoni del grande autore Pino Piras. E poi Antonello Colledanchise, tra i più prolifici autori algheresi e tra i più rappresentativi.

Ospiti, tra gli altri, Gabriella Caria, Anna Maria Multineddu, Piero Sotgiu, Berto Calaresu, Franco Mulas, i musicisti Alessandro Pulina, Antonio Fortunato, Sergio Intelisano e Gianluca Porcu. L’evento si svolge all’interno delle mura, in un angolo tra i più suggestivi e intimi che l’Associazione Cabirol ha scoperto alcuni anni fa e che, con il supporto della Fondazione Alghero intende valorizzare quale luogo di cultura e dell’identità algherese. Come già sperimentato in passato, la manifestazione vuole realizzare un momento di aggregazione attorno alla musica algherese, da sempre uno dei temi, insieme al teatro, sul quale l’Associazione ha basato la propria attività.











