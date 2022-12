Piazzale della Pace sold out ad Alghero per il concerto di Lazza, il trapper preferito dalla generazione Z, con migliaia di persone all'interno del perimetro che fino a pochi giorni fa fungeva da grande parcheggio.

In tantissimi hanno assistito alla performance musicale dall'area esterna. Il conta-persone ha chiuso gli ingressi a quota 18mila, la massima capienza.

«È il mio sessantesimo concerto quest'anno, ed è sicuramente il più bello», ha commentato Lazza sottolineando la bellezza della piazza gremita di giovanissimi. Tutto è filato liscio, senza incidenti, né contrattempi.

Stasera ci sarà Max Pezzali. La Fondazione Alghero, che cura gli aspetti organizzativi del Cap d'Any, fa sapere che i cancelli saranno spalancati dalle 20 per l’artista frontman degli 883, il quale sarà preceduto dalle aperture di Dario Ballantini e Andrea Paris (dalle 22.30).

L’ingresso sarà gratuito e il flusso controllato da parte di una imponente security. Nell'area eventi non sarà consentito introdurre contenitori di vetro o lattine, bottiglie di plastica chiuse con il tappo e in ogni caso di dimensione non superiore ai 50cl, petardi, oggetti contundenti e taglienti. All’interno del Piazzale della Pace si potrà comunque bere e mangiare, grazie alla presenza di alcuni food track con un’offerta gastronomica locale e di qualità.

Per far fronte al gran numero di presenze l’Amministrazione ha previsto l’istituzione di tre aree di sosta, tutte facilmente raggiungibili dal porto: il campo sportivo Don Bosco (sulla via Vittorio Emanuele, adiacente la S.S. 127 Bis), l’area via Aldo Moro (compresa tra via Diez, via Amsicora e via Asfodelo) e l’area di via Castelsardo (compresa tra via De Giorgio e via Porto Torres).

