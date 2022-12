L’Amministrazione comunale di Alghero mette a disposizione dei cittadini dei bus navetta con servizio di andata e ritorno per raggiungere la città nelle notti del 30 e 31 gennaio, in occasione degli spettacoli in piazza organizzati per festeggiare il Capodanno.

Una corsa è stata attivata per la notte di venerdì 30 dicembre, per assistere al concerto di Lazza, e due per la notte del 31 dicembre, per assistere allo spettacolo del cantante Max Pezzali.

Il servizio, pensato per consentire ai giovani di partecipare in sicurezza a due serate di grande richiamo e divertimento, è a disposizione di tutti i cittadini residenti a Sennori; per i minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei genitori, corredata da copia di un documento d’identità.

Gli orari e le fermate delle corse di andata e ritorno dei bus navetta saranno comunicati nei prossimi giorni.

(Unioneonline/l.f.)

