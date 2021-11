Alessia Mancini si fa un selfie dal letto d’ospedale, con il pollice in su a rassicurare tutti i suoi fan.

La showgirl aveva dichiarato nei giorni scorsi di doversi sottoporre a un piccolo intervento chirurgico programmato per rimuovere un fibroma all’utero.

“Buongiorno a tutti – ha scritto – Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento... tutto ok. Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me. Mi raccomando prendetevi cura di voi... sempre”.

Nel post della 43enne compare anche il marito, l’attore Flavio Montrucchio, tutto intabarrato con camice e mascherina. I due, sposati dal 2003, hanno due figli: Mya e Orlando.

