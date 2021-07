Alessandro Borghese torna in Sardegna con il programma “4 Ristoranti”, sfida fra i migliori ristoratori volta anche a far scoprire le bellezze, non solo gastronomiche, dei diversi territori.

L’appuntamento è ad Alghero, e ad affrontarsi le prelibatezze e i servizi dei ristoranti Nautilus, Movida, Fronte Mare e Musciora.

Le riprese sono iniziate oggi: l'avvincente sfida comincia dal ristorante Fronte Mare, per poi proseguire domani, venerdì 9 luglio, tra i tavoli del ristorante Musciora. Sabato 10 luglio sarà la volta del ristorante Nautilus e domenica il programma farà tappa sui Bastioni Magellano, al Ristorante Movida.

Sotto esame di Borghese, la cucina del ristorante, il personale di sala, il servizio al tavolo, la descrizione del piatto e del vino. La sfida si concluderà come di consueto con la festa finale del ristorante vincitore.

La realizzazione del programma è supportata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.

