Il Parco nazionale dell’Asinara, uno straordinario museo all’aperto che, con i suoi paesaggi naturali, il mare cristallino, gli animali rari e la sua storia antica, sarà protagonista di una puntata speciale di “Ulisse – il piacere della scoperta”.

La troupe della trasmissione Rai condotta dal divulgatore scientifico Alberto Angela, ieri è sbarcata all’Asinara per riprendere i meravigliosi panorami a bordo di un fuoristrada, il mezzo utilizzato per attraversare l’intera isola, da Cala Reale a Fornelli, con tappe alla casa rossa di Cala d’Oliva, la foresteria dove i giudici Falcone e Borsellino scrissero l’istruttoria del maxi processo di Palermo contro la mafia.

Nella prima giornata le telecamere, del conduttore televisivo del noto programma documentaristico, hanno focalizzato la loro attenzione sulle bellezze naturali, la flora e la fauna, non solo sugli asinelli albini dal manto bianco e gli occhi azzurri, ma anche sui mufloni e i cinghiali. Alcune riprese a terra, a sud dell’Isola, si sono concentrate a Fornelli dove i cavalli pascolano liberi e selvaggi nei vari sentieri, scorci di un parco che mostra la sua rara bellezza. Immagini anche a Stretti, la zona più deserta, tra le colline e la vegetazione rada, in mezzo ai ruderi frammentati e il mare che si scorge limpido anche in lontananza.

Alberto Angela ha fatto tappa nelle varie diramazioni carcerarie dove vennero rinchiusi anche detenuti al 41bis. Una testimonianza storica intensa che ha conservato integro il suo incredibile fascino e mistero.

