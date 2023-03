Com’è vero che il cinema - fra le sue svariate forme - sa essere anche una prova documentale della nazionalità e della cultura di provenienza, dal 18 al 26 marzo è aperta al pubblico la 32 edizione dell’unico festival disponibile in Italia interamente incentrato sulle nuove proposte cinematografiche ad opera dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. In programma son previsti 9 giorni di proiezioni, 50 film e tutta una lunga serie di eventi attinenti che si svolgeranno, come nelle edizioni passate, in modalità ibrida a Milano e in streaming direttamente sul sito MYmovies.it.

Fra i contenuti in programma troveremo le proiezioni dei film attinenti al “Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo” - con 10 progetti selezionati provenienti da tre continenti - altre ancora nel contesto del “Concorso Cortometraggi Africani” e del “Concorso EXTR’A”, quest’ultimo dedicato invece ad opere di registi italiani; ulteriori appuntamenti son previsti per le proiezioni delle sezioni “Flash”, “E tutti ridono…” e dei “Fuori Concorso”. Per chi non s’accontenta, sarà possibile inoltre incontrare gli ospiti e i registi presenti nel corso degli appuntamenti pomeridiani presso il bar girevole del San Fedele con “L’ora del tè”.

Il pre-opening del Festival, svoltosi il 18 marzo presso L’Auditorium San Fedele, ha dato spazio alla 6 edizione di “Africa Talks”, format culturale incentrato sulla cultura e i temi d’approfondimento dell’Africa contemporanea a cura di Fondazione Edu e Associazione COE, con la proiezione di un film dedicato all’Africa e all’ambiente insieme a un confronto d’opinioni svoltosi in una tavola rotonda.

Domenica 19 marzo si è tenuta invece l’apertura ufficiale del festival, presso il cinema di Fondazione Prada, che ha visto insieme alla cerimonia d’apertura la proiezione del film “Il frutto della tarda estate”, opera prima del cineasta arabo Erige Sehiri.

Per l’assegnazione del premio di 8000 euro al Miglior film del “Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo” la giuria internazionale sarà composta da Paolo Moretti, Erige Sehiri e Saeed Roustaee. Un’altra giuria costituita invece da Ilaria Feole, Raffaella Giancristofaro e Gianluca Pisacane, grazie anche alla collaborazione col SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), conferirà il Premio della Critica - SNCCI al Miglior Film del Concorso EXTR'A per un valore di 1.000€; al Miglior Cortometraggio del Concorso Cortometraggi Africani verrà invece assegnata la somma di 2.000 €.

Giovanni Scanu

