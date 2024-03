Promosso dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna ODV e realizzato in collaborazione con la compagnia La Botte e il Cilindro e in sinergia con l’associazione Materia Grigia, lo spettacolo “Respiro” è in programma venerdì alle 20.30 sul palco del Teatro Astra di Sassari. Il ricavato dell'incasso andrà interamente alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna ODV.

In scena le vite dei pazienti con fibrosi cistica, le loro difficoltà e le loro speranze. Sul palcoscenico si ritroveranno sette tra pazienti, familiari, operatori sanitari, volontari e simpatizzanti dell’Associazione.

Deborah Bombagi, presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna e ideatrice dell’iniziativa, spiega: «L’intento è stato quello di dare voce alla malattia per renderla visibile e meglio comprenderla. Non incidendo sull’aspetto esteriore e sulle facoltà intellettive di chi ne è affetto, spesso la fibrosi cistica non viene percepita nella sua gravità e nei limiti che la sua gestione comporta. Attraverso il racconto del vissuto dei pazienti, in un’atmosfera di condivisione e leggerezza, abbiamo voluto ricordare che il malato non è la malattia, ma è una persona».

“Respiro” costituisce il saggio finale del laboratorio teatrale inaugurato la primavera scorsa, nell’ambito del più ampio progetto “Leghiamo Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivaMente! La riabilitazione respiratoria, il supporto psicologico e la tutela sociale del paziente affetto da Fibrosi Cistica” co-finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

