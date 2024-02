Una manifestazione ricca di ospiti dedicata a Gianluca e Fabio, due giovani scomparsi qualche tempo fa. Il Memorial “Palmo e Zembo” è uno spettacolo, in programma venerdì 1 marzo alle 21 presso il teatro Andrea Parodi di Porto Torres, presentato dall’associazione culturale “Pino e gli Anticorpi”, con ospiti Gianluca Impastato e Benito Urgu e la partecipazione degli Amici Immaginari, Carletto e i suoi mostri, i Milestones e la On the Road Band.

«Vogliamo dedicare questa manifestazione ricca di ospiti ai nostri cari Gianluca e Fabio per continuare ad amarli a modo nostro: passando una bella serata insieme a loro e a tutti quelli che vorranno essergli sempre vicini».

In occasione della serata verranno ricordati alcuni momenti vissuti a scuola. «Eravamo in quarta elementare, tutti fuori dalla scuola con i nostri grembiulini neri e gli zaini più grandi di noi. In attesa che suonasse la campanella per entrare si faceva a turno ad imitare i comici di “Mai dire Goal”. Perché a noi è sempre piaciuto ridere e scherzare con gli amici, ascoltare musica e stare insieme.». E ancora: «Giocavamo a pallone nei cortili “incicciando” le serrande dei garage, facevamo gli album dei calciatori e passavamo ore a giocare a figurine, ma il nostro passatempo preferito sono sempre stati i ballocci: buchetta, triangolino e palmo e zembo».

