Al Parco Molentargius di Quartu Tullio Solenghi, Elena Pau e Alessandro NidiLo spettacolo è tratto dal libro di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri”
Domani, mercoledì, alle 21 terzo appuntamento del Quartu Cultura Festival. In scena Tullio Solenghi, Elena Pau e Alessandro Nidi, per uno spettacolo tratto dal libro di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri”.
Biglietti online o al botteghino al Parco Molentargius, ingresso via Don Giordi. Il festival si concluderà l'11 settembre. La manifestazione avviata a fine agosto sta ottenendo un grosso successo di pubblico e di critica.
Organizzano il Comune, la Fondazione Quartu cultura, la Fondazione Sardegna e l'Associazione Enti locali per lo spettacolo.