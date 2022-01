Dopo il successo dello spettacolo che ha dato il via al cartellone di concerti sulle note di Mozart e Bruckner, cresce la curiosità a Cagliari attorno all'opera che apre la stagione Lirica e di Balletto del teatro Lirico.

Dal 28 gennaio arriva "Cecilia", titolo operistico del compositore Licinio Refice, ritenuto uno tra i più grandi riformatori della musica sacra del Novecento. Una preziosa rarità musicale che sarà eseguita, fino al 5 febbraio, per la prima volta in Italia in tempi moderni, e in un nuovo allestimento ideato proprio dalla struttura cagliaritana.

Sul podio il maestro Giuseppe Grazioli, la regia è firmata da Leo Muscato.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione concertistica e Lirica e di Balletto. La biglietteria è aperta tutte le mattine dalle 9 alle 13 tranne il mercoledì aperto invece nel pomeriggio dalle 16 alle 20. Un'apertura pomeridiana pensata per venire incontro alle esigenze del pubblico.

"Vi aspettiamo a teatro, un luogo sicuro: si entra col Super Green pass e c'è l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2", sottolinea il sovrintendente Nicola Colabianchi.

"Il teatro sta tornando alla sua normalità, con la programmazione annuale, prezzi pre pandemia suddivisi per turni e settori - aggiunge ancora - esattamente come prima di quel terribile febbraio 2020 quando il Covid fece chiudere i teatri interrompendo la programmazione di ‘Pagliacci’”.

Va avanti anche l'attività di promozione sulle pagine istituzionali e sui canali social con aggiornamenti in tempo reale sugli appuntamenti e con i riflettori puntati anche sul dietro le quinte per documentare le varie fasi delle produzioni e il lavoro delle maestranze.

