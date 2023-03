Il Teatro Lirico di Cagliari apre le sue porte all’allestimento di Leo Muscato per La Cenerentola di Gioacchino Rossini, al suo debutto in Italia.

Venerdì 17 marzo alle 20.30 il primo appuntamento con l’opera, un dramma giocoso in due atti su libretto di Jacopo Ferretti, tratto dalla fiaba di Charles Perrault, assente da Cagliari dal 2010 (esecuzione in forma di concerto) e dal 1977 (esecuzione in forma scenica).

L’allestimento originale – che arriva dal Theater Bonn ed attualmente è di proprietà del Teatro Lirico di Cagliari – viene presentato per la prima volta nel Bel paese e si avvale della regia di Muscato, recente vincitore del Premio “Franco Abbiati”. Al suo fianco c’è Marialuisa Bafunno (regista realizzatrice), mentre le scene sono di Andrea Belli, i costumi di Margherita Baldoni e le luci di Max Karbe. A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari Jonathan Brandani, il poliedrico musicista e raffinato musicologo dal curriculum internazionale che ha debuttato a Cagliari nella Stagione concertistica 2022. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Nei due cast d’interpreti che si alternano nelle recite figurano: Dave Monaco (17-19-22-24-26)/Chuan Wang (18-23-25) (Don Ramiro), Christian Senn (17-19-22-24-26)/Andrea Vincenzo Bonsignore (18-23-25) (Dandini), Giulio Mastrototaro (17-19-22-24-26)/Alex Martini (18-23-25) (Don Magnifico), Chiara Notarnicola (Clorinda), Giuseppina Piunti (Tisbe), Paola Gardina (17-19-22-24-26)/Asude Karayavuz (18-23-25) (Angelina, detta Cenerentola), Pablo Ruiz (17-19-22-24-26)/Davide Giangregorio (18-23-25) (Alidoro).

L’opera, della durata complessiva di 2 ore e 50 minuti circa compreso l’intervallo verrà replicata: sabato 18 marzo alle 19 (turno G); domenica 19 marzo alle 17 (turno D); mercoledì 22 marzo alle 20.30 (turno B); giovedì 23 marzo alle 19 (turno F); venerdì 24 marzo alle 20.30 (turno C); sabato 25 marzo alle 17 (turno I); domenica 26 marzo alle 17 (turno E). Previste anche due recite, in calendario martedì 21 marzo e venerdì 24 marzo, per le scuole. Gli appuntamenti prevedono l’esecuzione in forma ridotta del dramma giocoso, della durata complessiva di 60 minuti circa.

