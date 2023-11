Il Novecento nella lirica e nella pittura. Il Comunale di Sassari ospita domani alle 20.30 un dittico inedito: “La Voix humaine” di Francis Poulenc e “Agenzia Matrimoniale” di Roberto Hazon. Le due opere omaggeranno Picasso nella scenografia.

Protagonista del dittico il soprano Paoletta Marrocu, coinvolta dal regista e amico Alberto Gazale.

La cantante di San Gavino festeggia i 30 anni di una carriera internazionale: «Ho amato subito questo progetto molto impegnativo ma davvero unico. Se la Voix humaine è un capolavoro del ‘900 che certamente in tanti conoscono io credo invece che per tutti sarà davvero una bellissima sorpresa Agenzia matrimoniale, lo stessa son rimasta colpita dalla bellezza di questa opera che non conoscevo. I due titoli in combinata sono poi davvero perfetti».

Dirigerà l'orchestra dell'ente de Carolis Daniele Agiman.

Nel cast dell’“Agenzia matrimoniale” anche Alberto Petricca (Adolfo), Annunziata Vestri (la barbona), Siria Colella (la segretaria).

