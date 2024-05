La grande musica è nel Dna della famiglia Benedetti Michelangeli. Per la stagione organizzata dall'ente Marialisa de Carolis arriva a Sassari Umberto, nipote del celeberrimo pianista Arturo e figlio del noto violinista Umberto senior. Sabato al Comunale con inizio alle 20.30 risuonerà la musica di Mozart e Beethoven.

Umberto Benedetti Michelangeli dirigerà l'orchestra dell'ente sassarese e la scelta è già indice della stima per l'ensemble del de Carolis, visto il curriculum di una bacchetta che ha diretto l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Radio-Sinfonieorchester Stuttgart e la Camerata Academica Salzburg.

L'altra guest star è la pianista Leonora Armellini, tra i vincitori del concorso pianistico internazionale Fryderyk Chopin e prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale.

Il programma della serata si aprirà con Concerto per pianoforte e orchestra N. 5 K 488 in La Maggiore di Mozart, nella seconda parte della serata sarà proposta al pubblico una delle più grandi e acclamate sinfonie della storia della musica La Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67 di Beethoven.

