Adele si prende una lunga pausa.

La cantante inglese lo ha annunciato ai suoi fan nell'ultima delle sue esibizioni all'arena di Monaco di Baviera. Non li vedrà per un «tempo incredibilmente lungo», ha detto commossa.

Ci sarà un'ultima serie di concerti a Las Vegas in programma a novembre. Dopodiché si dedicherà alla famiglia: «Vi terrò nel mio cuore e fantasticherò su questi spettacoli, e su tutti gli spettacoli che ho fatto negli ultimi tre anni», ha aggiunto: «Ho impiegato 7 anni a costruire una nuova vita per me stessa e ora voglio viverla».

Adele, che ha pubblicato il suo ultimo album - 30 - nel novembre 2021, concluderà la sua serie di 100 live del tour al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas.

Dopo il sofferto divorzio da Simon Konecki, da cui ha avuto il piccolo Angelo, la star premio Oscar ha da tempo accanto a sé l'agente sportivo statunitense Rich Paul. I due presto si sposeranno.

(Unioneonline/D)

