Il mondo del cinema in lutto per la scomparsa di Teri Garr, attrice americana protagonista assieme a Gene Wilder del capolavoro di Mel Brooks “Frankenstein Junior”.

L’artista, che aveva iniziato la carriera come ballerina nei film di Elvis Presley, è morta all’età di 79 anni. Era malata di sclerosi multipla e negli anni scorsi si era sottoposta a una delicata operazione dopo un aneurisma. «Se n’è andata circondata dall’affetto di familiari e amici», è stato comunicato.

Oltre all’indimenticabile ruolo di Inga nella pellicola di Brooks, Garr, nata in Ohio nel 1944, ha recitato anche in altri film di grande successo, come “Tootsie”, con una interpretazione che le era valsa la candidatura all’Oscar 1983 come miglior attrice non protagonista.

