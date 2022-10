Anthony Robert McMillan è un nome che a molti non dirà nulla. Perché per tutti era Rubeus Hagrid, il mezzogigante con la folta barba della saga di Harry Potter, il personaggio che, come ha ricordato il suo agente, “ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni”.

Robbie Coltrane, questo il suo nome d’arte, è morto a 72 anni per cause che non sono state rese note.

Di origine britannica, era figlio di un medico e di una pianista ed era solo un ventenne quando si è dedicato alla recitazione prendendo parte a molti film di successo come i due di James Bond “GoldenEye” (1995) e “Il mondo non basta” (1999).

(Unioneonline/s.s.)

